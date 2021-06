sport

Kampen enda med siffera 6–3, 6–2, 6–4.

Det vart ei flott opning på kampen for den 22 år gamle nordmannen. Han braut serven til polakken tidleg og tok etter kvart heim det første settet 6–3.

I sett nummer to følgde spelarane kvarandre fram til 2–2, då Ruud klarte å bryte. Han braut òg fram til 5–2 og kunne deretter serve heim settet med 6–2.

To tidlege servebrot til 3–0 i det tredje settet la grunnlaget for ein ny settsiger, men motstanden braut tilbake to gonger og utlikna til 4–4. Ruud skjerpa seg deretter og braut til 5-4, før han serva heim kampen.

Spelaren frå Snarøya er ranka som nummer 15 i årets Roland-Garros-turnering, og er for tredje året på rad klar for tredje runde. Der tapte han for Roger Federer i 2019 og for Dominic Thiem i fjor.

Kamil Majchrazk er ranka som nummer 126. Dei to hadde møttest to gonger tidlegare med Ruud som vinnar begge gongene. I 2018 vann Ruud med siffera 7–5, 7–5 i Las Vegas, medan i 2016 vann han med 6–1, 6–1 på grusen i ei turnering i Spania.

Dei to har òg trena ein del saman slik at kunnskapen om motstandaren var god.

Ruud møter vinnaren av kampen mellom Alejandro Davidovich Fokina frå Spania og nederlandske Botic van der Zandschulp i 3. runde. Den kampen blir truleg spelt fredag.

(©NPK)