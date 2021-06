Djokovic støttar Osakas Paris-exit

sport

– Eg støttar henne. Eg synest ho var modig som gjorde det. Eg er veldig lei meg for at ho går gjennom ei tøff tid og slit mentalt, sa Djokovic på pressekonferansen seint tysdag.

Osaka offentleggjorde før Roland-Garros at ho ikkje ville møte til pressekonferansar under turneringa, slik spelarane er pålagde. Etter sin 1.-rundesiger vart ho bøtelagd 15.000 dollar fordi ho ikkje stilte opp for media. Då ho vart trua med utestenging ved gjentakingar, trekte ho seg.

– Det var ei veldig tøff avgjerd frå hennar side. Om ho treng å ta seg tid til å reflektere og lade opp, respekterer eg det fullt ut. Eg håpar ho kjem sterkare tilbake, sa Djokovic om 23 år gamle Osaka som er rangert som nummer 2 på verdsrankinga.

(©NPK)