Fluorvedtak i langrenn og skiskyting skaper forvirring: – Det er ingen forskjell

Tysdag tok både leiinga i Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) avgjerder rundt fluorbruk i skismurning kommande sesong.

I etterkant har det herska forvirring rundt kva som vart vedteke. Meldingane som vart sende ut, vart tolka som at skiskyttarane må forhalde seg til fluorforbod i den kommande OL-sesongen, medan innføringa av forbodet for langrennsløparane er utsett.

– Det vart forvirring i går rundt kva som vart vedteke av IBU og FIS, men det er ingen forskjell på vedtaka, seier skipresident Erik Røste til NTB onsdag.

Han har sete i FIS-arbeidsgruppa som har vurdert og greidd ut desse spørsmåla.

Må signere erklæring

Røste seier at langrennssporten og alle andre FIS-greiner, til liks med skiskyttarane, må forhalde seg til EU-forbodet mot å produsere, selje og bruke produkt som inneheld såkalla C8-fluorkarbon kommande sesong.

Dette gjeld òg alle smurningprodukt som er produserte før 4. juni 2020.

For andre fluorprodukt har både FIS og IBU vedteke å utsetje eit forbod fram til 2022/23-sesongen.

Det internasjonale skiskyttarforbundet opplyste vidare tysdag at alle som skal akkrediterast til IBU-arrangement kommande sesong, må signere ei erklæring på førehand om at dei vil overhalde IBU-reglane og EU-lovverket med omsyn til skismurning. Utan dette vil ein ikkje få høve til å delta.

Det same er ikkje gjort i FIS-systemet. Der er det ikkje berre nasjonane sitt eigne smørjeteam.

«En mer kompliserende faktor i FIS er at det i noen grener stort sett er industrien som smører ski. Derfor vil FIS komme tilbake til dette problemstillingen», opplyser skiforbundet til NTB.

Testapparat

Langrenn og skiskyting er samde om at apparatet som skal avdekkje nærvær av ulovleg fluorhaldig smurning på skia, ikkje kan takast i bruk på noverande tidspunkt.

– Testapparatet for å avdekkje fluor, er no til internasjonal godkjenning. For å vere endå tryggare på at apparatet fungerer hundre prosent, er det behov for meir felttesting. Det har det på grunn av pandemien ikkje vore mogleg å gjennomføre som vi ønskte, seier Erik Røste til NTB.

– Derfor valde arbeidsgruppa, for å gi ei føreseielegheit for alle, allereie no å seie at kommande sesong blir ein testsesong saman med laga og industrien, legg han til.

IBU kommuniserte det same tysdag.

«Det er behov for mer tid til testing og finjustering av apparatene som er under utvikling. IBU vil fortsatt jobbe tett med de nasjonale forbundene og smurningsprodusentene for å utvikle en pålitelig testmetode som garanterer konkurransenes integritet», heitte det i uttalen frå forbundet.

IBU peika òg på at analysar viser at dei nyutvikla smurningprodukta med C6-fluorkarbon, som er i samsvar med EU-reglane, har vist seg konkurransedyktige. Det blir hevda at dei er så gode at bruk av dei no forbodne C8-produkta ikkje vil gi noko stort konkurransefortrinn.

