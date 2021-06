Giske skuffa over Høies breiddefotball-svar: – Han svarer ikkje på spørsmålet

sport

Giske er Idrettspolitisk talsperson i Ap og stilte nyleg Høie eit skriftleg spørsmål i Stortinget. Spørsmålet var om statsråden vil «lytte til de faglige vurderingene og sørge for gjenåpning av breddefotball for utøvere over 20 år».

Onsdag fekk han skriftleg svar. Høie svarer at Olsvik-rapporten, som Giske viser til i spørsmålet sitt, er kjend for Helsedepartementet og fagstyresmaktene.

Det er ikkje Giske nøgd med.

– Eg synest det er skuffande. Han svarer ikkje på spørsmålet. Det går ikkje inn på korleis ein steller seg til at faglege analysar seier at utandørsfotball er lite smittefarleg, seier Giske til NTB.

– Han svarer berre at det er bestemt at det skal komme i trinn tre, og at einmetersregelen er viktig for å hindre smitte, men analysane viser at det er lite smitte frå fotballspeling, legg han til.

Éin rapport ikkje nok

Olsvik-rapporten, som er bestilt frå Norges Fotballforbund, konkluderer med at utandørs trening i breiddefotballen kan gjerast utan vesentleg påverknad på smittetrykket i samfunnet.

Høie og regjeringa har argumentert for at éin rapport ikkje er nok for å endre på reglane. Eit anna argument har vore at gruppa med breiddefotballspelarar utgjer snautt 50.000 menneske.

Breiddefotballen har over heile landet reagert etter at regjeringa ikkje inkluderte dei då nye lettar vart kunngjorde for snautt to veker sidan. Nokre stader har òg klubbar valt å trasse dei nasjonale tilrådingane som gjeld: Vaksne over 20 år skal ikkje trene med kontakt.

Kan gå på pub saman

Regjeringas mål er å starte trinn tre av gjenopninga 17. juni. Då er det varsla at det vil opnast for kontakttrening for breidda. Det vil samtidig avhenge av smittetala.

Giske meiner at talet på menneske ikkje held som argument.

– Allereie kan dei reise til trening, køyre i same bil og vere på same treningsfelt. Om dei vil, kan dei gå på pub saman etterpå. Det einaste dei ikkje kan gjere, er å spele vanleg fotball på ein 7000 kvadratmeter stor bane. Det er der helseministeren går seg bort i å ikkje gjere ei fagleg god vurdering av om det i seg sjølv bidreg til auka smittespreiing samanlikna med at dei uansett reiser og møtast for å trene, seier han.

