Her er laget mot Luxembourg – slutt på måltørka til Haaland?

Haaland har ikkje skåra for landslaget sidan han gjorde hat trick mot Romania i oktober i fjor. Sidan det siste av dei måla han spelt 311 landslagsminutt (over fem timar) fordelt på slutten av den kampen og fire andre, og tre under Solbakkens leiing.

«Tidenes måltørke» kalla han det sjølv då han møtte pressa i La Quinta denne veka.

Solbakken valde å offentleggjere startellevaren sin alt på pressekonferansen tysdag. Han gir kaptein Martin Ødegaard sjansen sentralt på midtbanen. På landslaget har Ødegaard stort sett halde til på kant eller i ei rolle rett bak spissane.

Noreg (4-4-1-1): 1 André Hansen – 16 Jonas Svensson, 4 Stefan Strandberg, 3 Kristoffer Ajer, 5 Birger Meling – 11 Mohamed Elyounoussi, 22 Morten Thorsby, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 15 Jens Petter Hauge – 9 Alexander Sørloth – 23 Erling Braut Haaland.

