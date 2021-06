Leiande medisinsk ekspert om OL: – Ikkje normalt

sport

Shigeru Omi snakka til ein komité i det japanske parlamentet då han la fram sitt syn på å skulle halde OL slik pandemi-situasjonen er i arrangørlandet akkurat no.

Nyheitsbyrået Reuters har omtalt utsegnene, og det same har avisa Daily Mail gjort.

Omi gav uttrykk for at han er bekymra for at gjennomføringa av dei utsette sommarleikane i Tokyo kan føre til ytterlegare virusspreiing i det japanske samfunnet.

– Det er ikkje normalt å halde dette arrangementet i den rådande pandemi-situasjonen, sa Omi.

– Dersom ein skal halde OL, er det naturleg at organisasjonskomiteen gjer sitt ytste for å gjere skalaen på arrangementet så liten som mogleg og styrkje smitteverntiltaka så mykje som mogleg, la han til.

TV-kanal: Frivillige trekte seg

Ifølgje TV-stasjonen NHK, sitert av nyheitsbyrået DPA, skal rundt 10.000 personar som skulle ha jobba som frivillige under leikane, ha trekt seg.

Ifølgje NHK, som siterer kjelder hos arrangøren, har mange snudd i spørsmålet om å bidra som frivillig av frykt for å bli koronasmitta.

Totalt er 80.000 personar engasjerte som frivillige. At 10.000 av dei no ikkje vil delta likevel, skal ifølgje arrangøren ikkje skape praktiske problem. Som følgje av at det ikkje blir opna for utanlandske tilskodarar, er behovet for frivillige redusert.

Tokyo og ni andre japanske regionar har vore i unntakstilstand i ein lengre periode som følgje av smittesituasjonen. Nyleg vart perioden forlengd til 20. juni. Då står det att ein dryg månad til OL.

Smittetala ned

Smittetala i hovudstaden har den siste tida gått ned. Den siste veka har det i gjennomsnitt vore avdekt 500,4 nye koronatilfelle dagleg. Veka før var det same talet 607,7.

Fleire meiningsmålingar den siste tida har vist at eit stort fleirtal i den japanske befolkninga er motstandarar av at OL blir halde i sommar.

Det japanske vaksinasjonsprogrammet har fått kritikk for å gå tregt.

OL-arrangørane og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har gjentekne gonger understreka at arrangementet vil vere trygt for dei som deltek.

(©NPK)