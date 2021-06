sport

Ståle Solbakkens lag kom på banen til kampen mot Luxembourg i Málaga iført trøyer med påskrifta «Make the changes count!» og «Human rights on and off the pitch».

Under nasjonalsongen løfta alle spelarane venstre hand og viste fem fingrar, eit menneskerettssymbol.

Laga gjorde tilsvarande markeringar før dei tre VM-kvalifiseringskampane i mars. Også då spelte Noreg ein «heimekamp» på La Rosaleda i Málaga.

