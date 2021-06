sport

Kampen enda med siffera 6-3, 6-2, 6–4 og var over på ein time og 53 minutt.

– Det var ein bra kamp frå start til slutt, særleg frå starten og fram til 3–0 i tredje sett. Då spelte eg nesten feilfritt med mange vinnarar, mange tunge slag og akkurat den grustennisen eg prøver å spele til kvar tid, sa ein fornøgd Ruud til NTB.

Det vart ei flott opning på kampen for den 22 år gamle nordmannen. Han braut serven til polakken tidleg og tok etter kvart heim det første settet 6–3.

I sett nummer to følgde spelarane kvarandre fram til 2-2, då Ruud klarte å bryte. Han braut òg fram til 5–2 og kunne deretter serve heim settet med 6–2.

To tidlege servebrot til 3–0 i det tredje settet la grunnlaget for ein ny settsiger, men motstanden braut tilbake to gonger og utlikna til 4–4. Ruud skjerpa seg deretter og braut til 5-4, før han serva heim kampen.

– Serven svikta meg litt mot slutten, men eg klarte heldigvis å snøre igjen sekken til slutt. Det snur fort i denne idretten her, og eg fekk kjenne litt på det i tredje sett etter å ha leidd ganske kraftig, kommenterte den norske tennisstjerna.

Måtte skjerpe seg

Faren og trenaren hans Christian Ruud var ikkje heilt fornøgd med det som vart eit litt kronglete tredjesett.

– Eg synest det var heilt greitt. Han gjorde nokre dårlege grep på 3–0 i siste sett, men skjønte at det ikkje var så lurt. Eg skulle helst ha sett at det tredje settet hadde gått greiare, sa han til Eurosport.

– Vi må konsentrere oss om det som gjekk bra. Han skåra jo ein del vinnarar med forehanden sin, sa trenaren.

– Det var nokre minutt han ikkje var like skjerpa, men det vart ein bra siger, sa Ruuds analyseansvarlege, Øyvind Sørvald, frå Discovery-studioet.

Spelaren frå Snarøya er seeda som nummer 15 i årets Roland-Garros, og er for tredje året på rad klar for tredje runde. Der tapte han for Roger Federer i 2019 og for Dominic Thiem i fjor.

Trent saman

Kamil Majchrazk er ranka som nummer 126. Dei to hadde møttest to gonger tidlegare, med Ruud som vinn begge gongene. I 2018 vann Ruud med siffera 7-5, 7–5 i Las Vegas, i 2016 vann han med 6-1, 6–1 på grusen i ei turnering i Spania.

Dei to har òg trena ein del saman, så kunnskapen om motstandaren var god.

Ruud møter spanske Alejandro Davidovich Fokina i 3. runde. Den kampen blir truleg spelt fredag.

Fokina er ein 46.-ranka spanjol som Ruud har møtt éin gong tidlegare, i ei ungdomsturnering på hardcourt i 2019. Då vann nordmannen 3–2 i sett (3-4 (2–7) 4–3 (7-2), 4-2, 3–4 (2-7), 4-2).

