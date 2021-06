Samuelsen ferdig i Aalborg – tilbake til Hull

sport

Hull sikra seg for nokre veker sidan opprykk tilbake til nivå to i engelsk fotball. No vender Samuelsen tilbake dit før neste sesong. Aalborg lånte nordmannen i februar og sikra seg samtidig opsjon på kjøp.

– Martin har gitt sitt bidrag og delvis vist det store potensialet sitt, men i første omgang har vi valt å ikkje sjå hans veg i planlegginga av framtida, seier den norske sportssjefen i klubben, Inge André Olsen, til klubben si eiga nettside.

24-åringen Samuelsen er nøgd med bidraget sitt i Danmark.

– Eg synest eg har hatt ein god halv sesong i AaB, der eg har møtt mange hyggjelege menneske som eg vil ha kontakt med resten av livet.

Han enda med 14 offisielle kampar for den danske klubben og to målgivande pasningar.

Samuelsen var eigd av West Ham frå 2015 til 2020 før han gjekk til Hull, men spelte stort sett hos andre klubbar på lån. Han spelte tre landskampar for Noreg i 2016 og skåra eitt mål.

