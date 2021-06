Handball: Heidi Løke uaktuell for OL

sport

Det kjem fram i ei pressemelding torsdag. Det er personlege årsaker som gjer at Løke, som til dagleg spelar i Vipers Kristiansand, ikkje vil vere disponibel.

– Eg har gode minne frå tidlegare OL, men denne gongen er det riktig for meg å prioritere annleis og bli heime med familien. Eg er framleis like svolten og motivert for landslagsspel, og neste OL er om berre tre år, seier Heidi Løke.

Ho var med på laga som tok OL-gull i London i 2012 og bronse i Rio de Janeiro i 2016.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson støttar Løkes avgjerd og ser fram til ho kjem tilbake i landslagsdiskusjonen.

– Vi i landslagsleiinga har forståing for at Heidi har behov for å prioritere annleis no og støttar avgjerda hennar. Døra til landslaget står open, og ho er velkommen tilbake for å kjempe om plass på laget når ho er klar for det, seier Hergeirsson.