Karantenar mot Nederland kan påverke Hellas-planen til Solbakken

Kampen mot Hellas er den siste kampen Noreg får spelt før den svært viktige og potensielt avgjerande kampen mot Nederland på Ullevaal stadion 1. september.

Dermed kan det bli nødvendig for Solbakken å drille spelarane han ser for seg å bruke i møtet med nederlendarane.

– Vi kjem nok til å prøve ein ting eller to mot Hellas òg. Både Sørloth og Thorstvedt er i karantene mot Nederland, så det må vi ta omsyn til. Men verda kan sjå heilt annleis ut då (til hausten), seier landslagssjefen og utdjupar:

– Det kan vere spelarar som skiftar klubb. Du har typar som Sander Berge og Mathias Normann som er på starten av «preseason» no. Det er tre månader til neste kamp, og det er mykje som kan skje på den tida.

For lite action

Solbakken møtte pressa i Marbella føre treninga på torsdag, og han vart beden om å samanfatte kampen mot Luxembourg, som enda med 1-0-siger etter ein litt skuffande norsk innsats.

Landslagssjefen måtte erkjenne at han ikkje var førebudd på den defensive 5-3-2-formasjonen motstandaren valde.

– Førsteomgangen er uroleg, synest eg. Då bommar vi litt på posisjoneringa i oppbyggingsspelet. Vi hadde førebudd oss mot 4-4-2 og 4-1-4-1, og så kjem dei med 5-3-2. Då må vi gjere det annleis.

– Vi fekk det betre til i andre omgang, og då synest eg grunnspelet fram til 20 meter frå målet deira er bra. Men frå 20 meter og inn er det for lite action og for få skot. Det blir for lite med tre store sjansar. Samtidig har dei null sjansar, så vi kan ikkje tape kampen, seier han.

Startfase

53-åringen er inne i den andre samlinga si som landslagssjef, og mange ting har framleis ikkje sett seg heilt.

– Den første samlinga bar veldig preg av at det var tre kampar på seks dagar, men eg synest vi kom godt ut av ho. Vi håpet på sju poeng, men stod igjen med seks. Så er òg denne samlinga litt «tricky», fordi vi er på ulike stader fysisk og mentalt. Somme har hatt fri i ti–tolv dagar etter å ha avslutta sesongen.

RB Leipzig-spissen Alexander Sørloth merkar òg at alt ikkje sit. Han fekk ikkje til veldig mykje mot Luxembourg.

– Vi må byggje vidare på det vi har starta og halde fram med å byggje relasjonar. Det held vi framleis på med. Kampen i går var frykteleg spesiell, for Luxembourg gjer det veldig vanskeleg for oss. Dei ligg konstant i balanse og er ikkje interessert i å gå i angrep eller spele fotball, seier Sørloth.

Han erkjende at innlegga som skal fôre han og spissmakker Erling Braut Haaland gjerne kunne ha vore betre.

– Når vi har meg og Erling i boksen, så skal vi klare å treffe éin av oss, ja. Så det er noko vi må jobbe med.

