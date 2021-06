OL-sjef: Avlysing usannsynleg

sport

Dei eitt år forseinka leikane er framleis utsette for tvil og lita støtte i befolkninga i Japan. Det er berre ekstreme omstende som gjer at leikane ikkje vil bli noko av, seier OL-topp Seiko Hashimoto.

– Viss fleire ulike land rundt om i verda opplever svært alvorlege situasjonar, og delegasjonar frå dei fleste landa ikkje kan komme, er vi ikkje i stand til å arrangere, sa Hashimoto til Nikkan Sports Daily.

Onsdag vart det stadfesta at omkring 10.000 av dei 80.000 frivillige, som dei er heilt avhengige av for å gjennomføre leikane, har trekt seg, stort sett på grunn av bekymringa for koronaviruset.

Toshiro Muto, som også er leiar i organisasjonskomiteen, uttalte at forfallet frå frivillige ikkje ville påverke leikane stort sidan arrangementet allereie er skalert ned, noko som gir mindre behov for ekstra hjelp.

(©NPK)