Odd-kapteinen operert – langt skadeavbrekk ventar

Det opplyser Odd på nettsidene sine torsdag.

No ventar ein lang periode med opptrening for den solide midtstopparen.

«Det er forventet at Hagen er tilbake i spill for Odd mot slutten av sesongen 2021», skriv klubben.

Odd-leiinga har tidlegare kommunisert at Hagen ikkje ville vere aktuell for sesonginnleiinga. No blir altså avbrekket betydeleg lenger.

I eit intervju med TA nyleg la ikkje Hagen skjul på at skaden er smertefull.

– Det er vanskeleg å sjå for seg at det skal bli bra, sjølv om ein veit at det kjem til å bli det, sa Odd-kapteinen.

Han fortalde at han hadde vondt når han tråkka ned på foten.

Inngrepet som no er gjennomført, er ifølgje klubben gjort i stortåa.

