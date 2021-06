14.000 tilskodarar får sjå EM-kampane i München

sport

Det talet svarer til 20 prosent av kapasiteten på heimebanen til Bayern München, der Tyskland skal spele kampane sine i gruppespelet i fotball-EM.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hadde i utgangspunktet bede alle vertsbyane om å garantere for at dei ville fylle mellom 25 og 100 prosent av stadionkapasiteten, men München vart godkjent som EM-vert etter å ha garantert for 20 prosent 23. april.

Samtidig vart spanske Bilbao erstatta med Sevilla fordi byen ikkje kunne garantane nok tilskodarplassar som følgje av koronaepidemien.

Forutan Tysklands gruppekampar mot Frankrike, Portugal og Ungarn skal det spelast éin kvartfinale i München under EM i år.

(©NPK)