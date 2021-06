Braathen startar alpinleir for ungdom: – Alpint er meir enn å jage grøne lys

sport

Dei to siste helgane i juni vil innandørshallen SNØ i Lørenskog bli fylt av ivrige ungdommar som vil bli betre på ski. Men kanskje viktigare enn det: Dei får møte unge alpinistar på kryss av klubbar i Noreg, dele kunnskap og forhåpentleg bli gode venner – med hjelp frå Lucas Braathen.

– Eg vil dele grunnen til at eg sjølv kom tilbake på trening nummer to og tre. Eg var sjølv så langt bak i alderen min. Det i seg sjølv var ikkje noko gøy, men det var den gode gruppa og kulturen eg kom inn i, som gjorde at eg kom tilbake. Det resulterte i at det er levebrødet mitt, seier Braathen til NTB.

Saman med sponsorane sine har han oppretta ein rennleir der den eine helga vil vere for U12-løparar, og den andre gir plass til U14-løparar.

– Trur du at du finn ein ny Lucas Braathen der?

– Det må vere målet. At erfaringa mi kan hjelpe ein til å bli den neste, ler han.

«Den neste» var nemleg det han svarte då han vart spurd om kven han var då han som 20-åring klinka til med 4.-plass i Kitzbühel-slalåm i januar 2020. Deretter slo han heile verdseliten i storslalåmrennet i Sölden då 2020/21-sesongen starta opp. Sesongen tok brått slutt då han skadde seg i sveitsiske Adelboden i januar. No er det opptrening til OL-sesongen og alpinleiren som styrer tankane til Braathen.

Lett å bli oversett

På campen skal det dyrkast samhald, inkludering og ein tanke om at ein ikkje kan vite kven som vil lykkast i sporten når ein er berre 12–14 år.

– På rennskule som niåring var Lucas den desidert dårlegaste løparen, men han vart teken godt imot. Kunnskap vart delt, og han vart ikkje oversett. Det er lett at dei dårlege blir oversett og ignorerte, men han vart teken godt vare på, òg då dei andre løparane var eldre og betre, seier far Bjørn Braathen.

I tillegg til å delta sjølv på tre treningsøkter kvar helg, vil Braathen òg ha med seg trenaren som har betydd mest for han når det gjeld det tekniske: austerrikske Peter Lederer.

Det blir òg tid til barmarksøkt og tilrettelegging for foreldra som mellom anna får tilbod om preppekurs. Eit foredrag frå Braathen sjølv står òg på programmet.

Som på landslaget

I ein spissa og tøff toppidrettskvardag er grunnprinsippa Braathen står for og meiner er viktig, dei same på landslaget under namnet «The Attacking Vikings».

– Då eg kom på toppnivå, såg eg at det er viktig å ha ein varm og omsorgsfull kultur i eit lag. Det er det som vil gjere deg best og ha det mest morosam på tur.

– Vi er nok alle samde om at det er grunnen trass i ressursforskjellane.

Dyr idrett

– Det er ein så ressurskrevjande idrett at eg vil tilby i alle fall éi helg i året som er ein annleis type «race camp», forklarer han.

Ideen til Braathen har i utgangspunktet vore større. Han ville samle ungdom frå heile verda, men koronapandemien har sett ein stoppar for det. Han håpar alpincampen blir etablert og eit populært, årleg arrangement.

På grunn av lokale restriksjonar blir det plass til 40 løparar per samling.

