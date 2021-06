Fossesholm har dyrka Tiktok-interessa i «off-season»-perioden

sport

– Eg er veldig glad i Tiktok, eg må innrømme det. Det blir fort å lage fleire Tiktok-videoar i sommar. Det slår jo aldri feil, seier Fossesholm til NTB på Sognefjellet og ler.

Tiktok er ein verdskjend mobilapplikasjon der brukarar kan dele korte videoar. Appen passerte 2 milliardar nedlastingar i fjor og har rundt 700 millionar aktive brukarar.

Og Fossesholm bruker Tiktok aktivt for å dele videoar med dei 20.600 følgjarane sine på Instagram. Den første videoen vart lagt ut i januar, då ho og Tiril Udnes Weng spøkte med at hovudet til Fossesholm var ein basketball til High School Musical-songen «Get'Cha Head In The Game».

Petter Northug var inne og kommenterte med ein latteremoji, medan svenske Ebba Andersson skreiv «verkar som vi alle då må passe oss for dykk to», følgd av ein latteremoji.

Videoen fekk over 6.000 likes og 100 kommentarar.

– Det er gøy at videoane får mykje merksemd og engasjement, seier langrennsprofilen.

Fossesholm fylte måndag 20 år og feira det med ein endå Tiktok-film, som ho òg delte på Instagram – denne gongen med biletteksten «Going into the twenties like», følgd av ein emoji av ei dansande dame.

– Ein må vente og sjå kva som blir det neste frå meg. Det kan eg ikkje røpe no. Eg lagar videoar når det fell meg inn, så vi får sjå kva som skjer framover på den fronten, seier ho løyndomsfullt.

OL i sikte

Fossesholm fekk det internasjonale gjennombrotet sitt med ein glitrande sisteetappe på VM-stafetten som sørgde for gull til Noreg.

– Det var heilt rått. Det å lykkast saman som eit lag er noko spesielt. Eg er òg godt fornøgd med alle pallplasseringane frå verdscupen sist sesong.

– Korleis var det å leve i ein konstant karanteneboble i sesongen som gjekk?

– Eg tenkte ikkje så mykje på det. Ein får ikkje gjort noko med det, og då blir det berre slitsamt mentalt for min eigen del om eg legg mykje krefter i det. Det gjekk heilt greitt, sjølv om det sjølvsagt var litt annleis.

Under OL i Beijing neste år kan Noreg berre stille med fire utøvarar til start på kvar øving, og berre åtte av kvart kjønn kan totalt vere i langrennsstroppen.

– Berre å komme dit er jo hardt, så målet er jo først og fremst å komme seg til OL. Men eg blir ikkje med til Beijing berre for å vere med. Då skal eg jakte topplasseringar.

(©NPK)