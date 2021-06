Fullt Copa America-kaos – Brasil kan droppe deltaking etter flytting

sport

Copa America-starten er berre ei dryg veke unna, men framleis rår uvissa rundt arrangementet. Frå fleire hald blir det retta kritikk og uttrykt skepsis rundt avgjerda om å flytte turneringa til Brasil.

Argentina og Colombia skulle opphavleg vere vertskap, men vart fråtekne ansvaret. I Argentina vart virussituasjonen vurdert som for prekær, medan i Colombia vart politisk uro tunga på vektskåla.

Regjerande meister Brasil har takka ja til å overta arrangementet, sjølv om landet sjølv er svært hardt ramma av koronapandemien. Avgjerda om å flytte Copa America dit har fått ei kjølig mottaking hos mange.

No varslar landslagssjefen til Brasil, Tite, at han ikkje kan garantere at laget hans blir å sjå i turneringa på heimebane. Årsaka skal vere misnøye i spelargruppa med flyttinga av turneringa.

Utset offentleggjering

Samstundes som at det brasilianske landslaget førebur seg til VM-kvalifiseringskampen mot Ecuador kommande fredag, går det føre seg samtalar rundt Copa America-avgjerda.

Landslagssjef Tite vil ikkje røpe kor steile frontane er og i kva grad spelargruppa har bestemt seg for å takke nei til spel i turneringa.

– Vi har bede spelarane om å konsentrere seg utelukkande om førebuingane til kampen mot Ecuador. Dei har akseptert den førespurnaden og bad samtidig om ein samtale med presidenten for å fortelje han deira syn. Alle spelarane er klare på kva dei ønskjer, seier han.

Tite lovar at haldninga til spelarane i saka vil bli kommunisert ut etter Ecuador-kampen.

– Vi ønskjer å fortelje fansen kva spelarane meiner, men ikkje no, slik at vi kan prioritere å spele bra og vinne kampen mot Ecuador, seier landslagssjefen.

Opnar 13. juni

Totalt har nesten ein halv million menneske mista livet i Brasil som følgje av viruspandemien. Berre USA har fleire dødsfall.

Brasil er i gruppe B i Copa America saman med Colombia, Peru, Ecuador og Venezuela. Før starten på turneringa startar skal Brasil spele to VM-kvalifiseringskampar. Deretter ventar eit to veker langt gruppespel, før sluttspelet blir innleidd.

Kampprogrammet ligg an til å bli uhyre tøft etter ein sesong som allereie har vore lang og krevjande.

Opningskampen mot Venezuela skal spelast 13. juni.

