King ferdig i Everton

Everton opplyser på nettsida si at King ikkje får ny kontrakt.

Nordmannen kom til Everton i januar og signerte ein kontrakt fram til 30. juni.

I Everton-trøya fekk King elleve kampar fordelte på berre 137 minutt. Det vart ingen skåringar. Ingen av kampane fekk han starte under leiing av Carlo Ancelotti.

29-åringen er ikkje med i landslagstroppen til Ståle Solbakken i Spania på grunn av ein lårskade.

Lang karriere

Everton stadfestar i same melding at også Theo Walcott, Yannick Bolasie og Muhamed Besic forlèt klubben når kontrakten deira går ut i slutten av månaden. Lånespelar Robin Olsen vil returnere til Roma.

King har vorte eit respektert namn i engelsk fotball med 48 mål på 172 kampar. Størst suksess hadde han i Bournemouth med 184 kampar til saman for klubben.

Han har òg to kampar for Manchester United, der han starta karrieren, og han har òg opphald i Blackburn, Hull og Preston på CV-en.

Fleire interessentar

Kontrakten King hadde med Bournemouth gjekk ut denne sommaren, og det var aldri aktuelt for han å forlengje han etter at klubben rykte ned til nivå to i engelsk fotball.

Southampton og Bournemouth ønskte begge signaturen til spissen, men valet fall på ein korttidskontrakt med Everton.

Han vart òg kopla til West Ham. I fjor var Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på banen for å sikre seg spissen, men det gjekk i vasken.

King sjølv har ikkje lagt skjul på skuffelsen over at det ikkje gjekk i orden. Manchester United henta i staden Odion Ighalo den gongen.

