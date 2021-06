OL-komitémedlem om Tokyo-leikane: – Vi er pressa inn i eit hjørne

sport

Kaori Yamaguchi, tidlegare OL-utøvar i judo og medlem av den olympiske komiteen i Japan, skriv i ein kommentar av nyheitsbyrået Kyodo fredag at OL i år «har mista meininga si».

I den japanske befolkninga er motstanden stor mot å gjennomføre dei koronautsette sommarleikane, men Yamaguchi meiner at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og regjeringa i Japan har pressa nasjonen inn i eit hjørne han ikkje kjem seg ut av.

– Kva skal desse leikane vere, og for kven? Desse leikane har allereie mista meininga si og blir arrangerte berre for å bli det, skriv Yamaguchi.

– Vi er pressa inn i eit hjørne der vi ikkje eingong kan stoppe det (OL). Vi tapar dersom vi gjer det, og tapar dersom vi ikkje gjer det, seier ho.

IOC-kritikk

Den tidlegare OL-utøvaren går hardt ut mot IOC og det faktumet at idrettstoppane ikkje har vore interesserte i å lytte til meiningsmålingane som lenge har fortalt at 60–80 prosent av den japanske befolkninga ønskjer at leikane blir avlyste eller blir utsette igjen.

– IOC ser ut til å synast at det folk tykkjer, ikkje betyr noko, skriv ho.

Japan har totalt sett ikkje hatt eit omfattande utbrot av koronaviruset, men i Tokyo og fleire område har det i ein lengre periode vore innført unntakstilstand for å få bukt med smitten.

Perioden er no forlengd til 20. juni, berre ein dryg månad før OL startar.

Rådgivar skeptisk

Den øvste medisinske rådgivaren til den japanske regjeringa, Shigeru Omi, seier at OL ikkje bør arrangerast dersom dei strenge tiltaka må forlengjast utover datoen dei no gjeld til.

– Vi må absolutt unngå å halde OL under ein unntakstilstand, seier han ifølgje kringkastaren TBS.

Det er venta at ei avlysing av OL vil koste Japan rundt 140 milliardar kroner.

Leikane skal arrangerast frå 23. juli til 8. august.

