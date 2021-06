Suksesstrenar Tuchel forlengde med Chelsea

sport

Chelsea opplyser at klubben er glad for å forlengje kontrakten i tråd med planane som vart laga då Tuckel kom til Stamford Bridge i januar. Då signerte han ein avtale på 18 månader med moglegheit for forlenging.

Chelsea enda på fjerdeplass i Premier League og sikra seg plass i Meisterligaen for neste år før dei blåkledde enda opp med å vinne turneringa.

Tuchel leidde òg laget til FA-cupfinale. Der vart det 0-1-tap for Leicester.

– Eg kan ikkje sjå for meg eit betre høve til å fornye kontrakten. Eg er takksam for erfaringa og veldig glad for å halde fram med å vere ein del av Chelsea-familien, seier Tuchel.

