Agenten stadfestar: Ingrid Syrstad Engen ønskt av Barcelona

sport

Den norske landslagsspelaren forlèt Wolfsburg i sommar etter to suksessrike sesongar som gav eitt seriegull, to cupgull og ein tapt meisterligafinale. Ny arbeidsgivar er enno ikkje klar, men Wenzl seier at det er kontakt med Barcelona «og ein del andre klubbar».

Han seier til Aftenposten at Barcelona ønskjer å sikre seg Engens signatur. I den klubben speler frå før landslagsvenninna Caroline Graham Hansen, som denne sesongen bidrog til trippeltriumf i serie, cup og Meisterliga.

Engen er no på landslagssamling. Noreg møter Sverige og Nederland i bortekampar denne og neste veke.

– Eg har førebels ikkje meir å leggje til enn det Jens har sagt, skriv ho i ei tekstmelding til Aftenposten om klubbsituasjonen.

(©NPK)