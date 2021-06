Koronasmitte i Sveriges EM-tropp – Kulusevski testa positivt

sport

Juventus-spelaren er isolert frå resten av troppen, opplyste landslagslege Anders Valentin på ein pressekonferanse i Göteborg tysdag ettermiddag. Resten av troppen held fram oppkøyringa.

– Dejan kom i dag tidleg og sa at han kjende seg litt forkjølt. Vi tok ein hurtigtest, og han var positiv. Han vart isolert med ein gong, sa Valentin.

– Det er godt håp om at han ikkje har smitta nokon andre, sa legen.

Han grunngav det mellom anna med at Kulusevski har hatt covid-19 før.

– Fordelen når ein har hatt sjukdommen før, er at ein får mildare sjukdomsforløp og er mindre smittsam. Smittefaren er størst den dagen symptoma oppstår, og i dag har han eigentleg ikkje treft nokon spelarar. I går var vi utandørs heile dagen. Det er mange fakta som gir oss håp, sa Valentin.

Kjempekjedeleg

Landslagssjef Janne Andersson var også til stades på pressekonferansen.

– Dette er kjempekjedeleg, både for Dejan og samla sett. Det skaper ei viss uro, men samtidig handterer vi det slik vi skal, og legen vår har kontroll på reglane. Når det oppstår ting som ikkje er bra, må vi berre handtere det, men eg skulle gjerne vore dette forutan, sa Andersson.

Den oppsette pressekonferansen i Göteborg tysdag vart på kort varsel flytta fram to og ein halv time, utan at det vart oppgitt nokon grunn. Ein journalist tvitra litt seinare at årsaka var ei positiv koronaprøve, og det viste seg å stemme.

Sverige speler den første EM-kampen mot Spania i Sevilla måndag. Også Spania har hatt koronasmitte i troppen i den siste oppkøyringsfasen, då Sergio Busquets nyleg testa positivt på viruset.

Dei spelarane i den spanske troppen som hadde vore i nærkontakt med Busquets, vart isolerte, men det gjer ikkje svenskane.

Følgjer dei tett

– Vi har identifisert dei som har vore nærast han, som har sete og ete med han eller vore nær han i bussen. Ingen av dei har symptom. Dei vart testa i dag, og vi får svar på desse testane ganske snart. Om dei har vorte smitta, så skjedde det truleg i går, og då vil det gi positivt utslag seinare i veka, sa Valentin.

Han vart spurd kvifor dei nemnde spelarane ikkje blir isolerte.

– Vi følgjer dei ekstra nøye og kjem til å teste dei igjen om tre dagar. Om dei skulle ha vorte smitta, vil det uansett ikkje visast før om nokre dagar, og dei kan heller ikkje smitte vidare før om nokre dagar, sa han.

Svenskane trur at Kulusevski vart smitta medan spelarane hadde permisjon frå EM-leiren. Han vart igjen i Stockholm då resten av troppen reiste til Göteborg tysdag.

Juventus-spelaren er no uaktuell i alle fall til den første EM-kampen, men han vil ikkje bli erstatta i troppen.

