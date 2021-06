Fryktar at EM blir ei rein sjukestove etter brutalt kampprogram

sport

Mange ekspertar ser for seg at meisterskapen blir brutalt med tanke på skadar. Pandemien gjorde at mange toppspelarar mista store delar av sommarferien i fjor. Dei nasjonale seriane vart avslutta for få veker sidan.

Så starta EM-oppkøyringa berre nokre dagar seinare. – Dei fleste som speler EM, har spelt veldig mange klubbkampar og fått veldig lite kvile. Å spele opp til tre kampar per veke er svært krevjande. I tillegg gjer det at spelarane ikkje får trena skadeførebyggjande. Det er nesten berre tid til restitusjon mellom kampane, seier Sand til NTB.

– Risikoen for alvorleg skade er stor, seier han og peikar på statistikk frå både fotball og handball.

Sand er lege for fotballherrane og har tidlegare vore landslagslege i handball i mange år.

Manchester City (15 spelarar i EM-troppen) og Manchester United (11) spelte begge 61 kampar sist sesong. Chelsea (15) stoppa på 59. Dette ifølgje ei oversikt frå BBC.

Harry Maguire (skadd i inngangen til EM) og Fernandes fekk høvesvis 4653 og 4581 minutt i United-trøya. Fernandes har i tillegg åtte landskampar for Portugal sidan hausten i fjor.

Nemnde Benzema pådrog seg ei lårhøne i ein testkamp tysdag. Trent Alexander-Arnold (England), Donny van de Beek (Nederland) og Arkadiusz Milik (Polen) har meldt forfall.

Det er ikkje berre skaderisikoen som pregar opptakten til EM. Covid-19-spøkjelset blir sentralt. Spania og Sverige er begge ramma av to positive koronaprøver dei siste dagane.

EM startar fredag med oppgjeret mellom Italia og Tyrkia i Roma.

