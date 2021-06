Hekkeløpar Vukicevic med to norske rekordar og siger i Finland

sport

Vukicevic sprang inn til 13,50 og forbetra sin eigen rekord med tre hundredelar i forsøket. Der var han raskast av alle og slo briten David King med fire hundredelar, ifølgje bloggen Friidrett1.

I finalen vart det 13,49 og med det eitt hundredel raskare enn før på dagen. Det heldt til siger. Rekorden vart slått med 0,9 sekundmeter medvind, som er godt innanfor det tillatne.

OL-kravet i øvinga er på 13,32. Det er likevel ikkje noko absolutt krav for å delta. Ein kan òg kvalifisere seg via verdsrankinga, og der har no Vukicevic styrkt posisjonen sin med fleire gode prestasjonar, skriv NRK.

(©NPK)