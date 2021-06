Llorente med to negative koronatestar: Truleg aktuell for Sverige-kampen

sport

Det opplyser nyheitsbyrået AFP og avisa Marca. Dermed er det sannsynleg at Llorente reiser med den spanske troppen til Sevilla og førebuingar til kampen mot Sverige måndag.

Llorente er under kontrakt med Leeds. Han forlét Spanias treningsbase i Madrid for to dagar sidan, men kan no returnere. Spanske medium spekulerer i at den positive testen hans var «falsk» og viste koronasmitte utan at Llorente var sjuk.

Sergio Busquets testa òg positivt for nokre dagar sidan.

Fredag skal heile den spanske EM-troppen få koronavaksine. Dette blir gjort i regi av det spanske forsvaret.

Hos Sverige avla Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg positive prøver under samlinga for nokre dagar sidan. Førstnemnde har tidlegare vore covid-19-sjuk.

