Slik blir Tokyo-OL på TV: Rutine, ferske fjes og sport nesten døgnet rundt

sport

Med sju timars tidsforskjell mellom Noreg og Japan på sommaren vil mange øvingar avviklast midt på natta norsk tid i perioden 23. juli–8. august.

Desse tre para skal sy saman sendingane på Discoverys plattformer:

* Dagtid (OL direkte): Carsten Skjelbreid og Anne Sturød.

* Ettermiddag (OL i dag): Susanne Jørstad Wergeland og Tom Stiansen.

* Kveld (OL-kveld): Anne Rimmen og Henrik Elvestad.

Dette er ein normal OL-TV-dag i Noreg:

00.00-06.00: OL direkte. Direkte idrett på discovery+, TVNorge, Eurosport Norge, Eurosport 1, Eurosport 1–15.

06.00-16.00: OL direkte med studio på TVNorge. Direkte idrett på discovery+, Eurosport Norge, Eurosport 1, Eurosport 1–15

16.00-19.00: OL i dag. Oppsummering av dagens øvingar, TVNorge og discovery+.

21.30-23.00: OL-kveld, TVNorge og discovery+.

Tettpakka

– Vi kjem til å sende OL-relatert innhald på TVNorge i over 20 timar kvar einaste dag under OL i Tokyo. På grunn av den verdsomspennande pandemien, så vil hovudredaksjonen vår vere i Oslo, men det kjem på ingen måte til å påverke satsinga vår. Det vil vere over 250 personar i aksjon i Oslo og Tokyo. Vi skal levere OL-sendingar av høgaste kvalitet, seier operasjonell leiar i Discovery og ansvarleg redaktør i TVNorge Espen Skoland.

Asbjørn Myhre er hovudkommentator i handball og har med seg Ida Alstad og Ole Gustav Gjekstad som ekspertar.

Jørn Sundby og Jan Christian Bjørn tek seg av friidretten med Ingvill Måkestad Bovim som ekspert.

Sandvolleyballen er det Jan Kvalheim som skal kommentere åleine. Han spelte mange år i verdstoppen og deltok i OL.

(©NPK)