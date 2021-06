Beskjedent oppmøte på demonstrasjon for breiddeidretten

sport

Markeringa var i regi av Facebook-gruppa «Få hele bredden i gang», som har over 22.000 medlemmer. Om lag 30–40 personar hadde møtt opp utanfor Stortinget. Dei fekk høyre appellar frå mellom andre Trond Giske (Ap) og Himanshu Gulati (Frp).

– Vi gjer dette fordi vi vil møte regjeringa på deira heimebane og markere at det dei gjer ikkje er greitt. Vi har blødd skikkeleg dei siste 15 månadene, sa initiativtakar Håvard Haarstadstrand til Nettavisen.

– Om nokon hadde fortalt meg for halvtanna år sidan at vi skulle stå her og demonstrere for retten til å spele fotball, då hadde eg rista på hovudet og sagt at eg ikkje trur noko på det, sa Giske i talen sin til dei frammøtte.

Urovekkjande

Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund seier i ein uttale til NTB at ho har stor forståing for utolmodet til breiddeutøvarane.

– Dei har no venta i 15 månader utan å kunne drive normal idrettsaktivitet. Medlemsutviklinga i norsk idrett for 2020 viser at vi har hatt eit stort og urovekkjande fråfall i norsk idrett, også blant dei unge vaksne utøvarane våre, som både er aktive medlemmer, frivillige og førebilete for barn og unge. Derfor er ei full gjenopning av idretten vår prioritet nummer ein, seier ho.

Kvalevåg seier at dette har vorte tydeleg kommunisert til styresmaktene.

Forventningar

– Førre veke sende vi brev til regjeringa med det vi forventar oss av trinn 3 i den vidare gjenopninga av samfunnet. Her forventar vi at vaksne breiddeutøvarar, både innandørs og utandørs, får unntak frå regelen om minst éin meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten, seier ho.

– Vi har òg forventningar til at det no blir opp opna for nasjonale idrettsarrangement for dei vaksne breiddeidrettsutøvarane våre.

