Ingebrigtsen med kollektiv takk etter rekorden: – Hadde ikkje klart dette utan dykk

Ingebrigtsen sprang inn til 12.48,45 under stemnet i Firenze. Nokre timar etter sigeren tok han i bruk Instagram for å takke for hjelpa.

«For et løp! Jeg føler meg virkelig heldig som får lov til å jakte på drømmene min. I kveld var det en laginnsats, og jeg må takke alle menneskene rundt meg», skreiv Ingebrigtsen og lista opp trulova Elisabeth, pappa Gjert, brørne Henrik og Filip, resten av familien, venner og sponsorar.

«Jeg hadde ikke klart dette uten dere», skreiv han vidare.

Ingebrigtsen er ein sigerskandidat både på 1500 og 5000 meter i Tokyo-OL, men det er truleg at han berre vel ein av distansane. Mykje tyder på at det blir 1500-meteren.

