Ishockeystjerna Lagacé til Frisk Asker

sport

Den 31 år gamle angriparen frå provinsen Quebec stod for 25 mål og 25 målgivande pasningar for Oilers i 2018-19-sesongen. Han har dei to siste sesongane spelt for tyske Krefeld og franske Rouen.

– Vi har alltid snakka om at det hadde vore gøy om han kom til Frisk ein dag. Med tanke på korleis marknaden er i Europa på grunn av pandemien, fann vi ut at det var fin timing no, seier Patrik Hellman i Frisk Askers klubbkomité til TV 2.

Før han kom til Oilers, spelte Lagacé tre sesongar i svensk toppserie (SHL) for Luleå og Mora.

Frisk Asker sikra seg seriemeisterskapen i den amputerte 2020/21-sesongen.

(©NPK)