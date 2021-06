Strømsgodsets hovudtrenarar held fram ut sesongen

sport

Dei tok over ansvaret etter at Henrik Pedersen gjekk av som hovudtrenar i april. No held duoen fram ut sesongen, opplyser klubben på nettsidene sine.

– Vi meiner det er viktig å skape ro og føreseielegheit rundt trenarspørsmålet. Spesielt med tanke på det vi som klubb har vore gjennom før sesongen. Vi kan ikkje berre leve frå veke til veke og kamp til kamp. Derfor er vi glade for at vi no har fått på plass ei avklaring med trenarane ut sesongen, seier fungerande styreleiar Elisabeth Lohk.

Pedersen måtte gå av som Godset-trenar som følgje av skuldingar og varslar om rasisme. Han avviste alle skuldingar. Nokre veker seinare vart det klart at styreleiar Ivar Strømsjordet og dagleg leiar Dag Linseth Andersen trekte seg frå jobben.

Kjenne klubben godt

Wibe-lund og Ingebretsen vart tekne inn i klubben for å samle troppane.

– Vi kjenner klubben veldig godt. Vi har vore gjennom mykje og det kan føre til at vi får ro til å byggje og skape eit fundament som er stabilt. Vår viktigaste jobb no er å skape eit solid fundament i Strømsgodset. Det skal vi gjere saman som klubb, seier Wibe-Lund.

Han var assistenttrenar under Pedersen. Han fekk tilbod om hovudtrenarjobben etter Pedersens avgang, og då ønskte han å få med seg Ingebretsen. Wibe-lund var assistent for Ingebretsen sist han trena Strømsgodset i 2018.

Betre dynamikk

Ingebretsen omtalte Strømsgodset som ein «klovneklubb» etter at duoen tok over klubben i april. No kan klubben sjå framover.

– Det vil bidra til å skape betre dynamikk i gruppa. Det viktigaste er at vi får føreseielegheit i det vi driv med. Fram til no har det handla om å skape stabilitet og få ting til å fungere igjen. No kan vi sjå lenger fram og jobbe meir langsiktig

Drammensklubben har teke tre poeng på dei fire første kampane i eliteserien i år. Søndag ventar eit tøft bortemøte mot serieleiar Rosenborg.

(©NPK)