Tsitsipas til sin første Grand Slam-finale

sport

Tsitsipas herja i dei to første setta og såg ut til å skulle segle inn til finale. Zverev slo tilbake og halte i land sigeren i dei to neste setta, men tyskaren greidde ikkje å fullføre snuoperasjonen. Etter 3 timar og 37 minutt kunne 22-åringen frå Aten juble for siger 6–3, 6–3, 4–6, 4–6, 6–3.

Søndag jagar han sin første Grand Slam-tittel. Motstandaren blir anten verdseinar Novak Djokovic eller gruskongen Rafael Nadal.

Nadal har 20 Grand Slam-titlar og er ute etter ein 14. tittel på raudgrusen i Paris. Djokovic har vunne Roland-Garros berre ein gong, men han har 18 Grand Slam-titlar i samlinga.

Tsitsipas og Zverev er to av dei unge stjernene som står klare til å ta over etter dei «tre store», som har dominert sporten i ein generasjon (Roger Federer er den tredje). 24-åringen Zverev spelte finale i US Open i fjor, men ventar framleis på ein første tittel i ei av dei fire største tennisturneringane.

Tsitsipas var i Grand Slam-semifinale for tredje gong på rad og for fjerde gong totalt, og omsider kunne han juble for ein finaleplass.

