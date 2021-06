Christian Eriksen i uttale via agent: – Eg gir ikkje opp

sport

Eriksen er innlagd på sjukehus etter at han på dramatisk vis kollapsa under EM-kampen mellom Danmark og Finland. Millionar av TV-sjåarar følgde kampen for å redde livet hans på direktesendinga.

I måmdagsutgåva av den italienske sportsavisa Gazetta dello Sport, vidarebringer Eriksens agent ei fråsegn frå den danske Inter-stjerna.

– Takk skal de ha, eg gir ikkje opp. Eg føler meg betre no, men eg vil forstå kva som skjedde. Eg vil seie takk til alle for kva dei gjorde for meg, seier Eriksen ifølgje Sky Sports journalist Fabrizio Romano, som har tvitra eit bilete av framsida til avisa der delar av uttalen er attgitt.

(©NPK)