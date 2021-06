Danskane kritiske til at dei måtte spele ferdig etter hjartestansen til Eriksen

sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) gav det danske laget to moglegheiter: Å spele ferdig laurdag kveld, eller å halde fram kampen søndag klokka 12.

– Vi vart stilte i ein posisjon som eg personleg ikkje føler at var «fair». Vi hadde to valmoglegheiter. Det kravde nok at nokon høgare oppe enn oss sa ifrå om at det ikkje var riktig tidspunkt å treffe ei avgjerd på, sa Schmeichel på eit pressetreff måndag føremiddag.

Lagkameraten Martin Braithwaite seier at fleire av spelarane ikkje var klare til å halde fram kampen då han kom i gang igjen.

– Vi tok den minst dårlege moglegheita. Det var mange spelarar som ikkje var klare til å spele. Vi fekk beskjed om at vi måtte ta ei avgjerd, seier Barcelona-proffen.

