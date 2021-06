Frankrike-sjefen måtte snakke med Giroud og Mbappé etter usemje

sport

Giroud skapte overskrifter med kommentarar etter å ha skåra to gonger i 3-0-sigeren over Bulgaria førre veke. Han nemnde ikkje namn, men det verka som at utspelet om manglande servering føre mål var retta mot Mbappé.

Det vart berre slått tre pasningar mellom dei to spelarane dei 43 minutta dei var saman på banen.

Mbappé uttalte seg om saka på ein pressekonferanse søndag, og då erkjende han at han var «litt berørt» av utsegna frå Giroud. Deschamps seier likevel at det raskt vart slått ein strek over det heile.

– Eg har snakka med dei, på same måte som eg har snakka med andre spelarar. Når eg føler at eg har behov for å gjere det, så gjer eg det. Dialog er ein del av leiinga, men det er òg bra å lytte, seier landslagssjefen.

– Dei er konkurrentar (om plassane i laget), og vi må finne ein balanse. Det må vere rom i laget for alle, seier Deschamps og legg til at alt var bra igjen frå torsdag av.

Frankrike EM-opnar mot Tyskland tysdag kveld. Mbappé startar nesten garantert den kampen, medan det blir knytt spenning til om Giroud kan få plass i ellevaren til Deschamps.

(©NPK)