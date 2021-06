TV 2: Joey Hardarson har fått sparken som hovudtrenar i Start

sport

Islendingen fekk jobben i 2019 og har vore i sjefsstolen i sørlandsklubben i to år Også assistenten hans Mattias Andersson er ferdig i klubben, melder kanalen.

Også Fædrelandsvennen melder at Hardarson er sparka. Førebels har ikkje Start uttalt seg om avgangen.

Laurdag tapte Start 2–0 borte mot Åsane. Etter fem serierundar ligg Start på 7.-plass med to sigrar, éin uavgjort og to tap.

Hardarson har òg vore assistent i klubben i to år før han tok over sjefsjobben. 44-åringen har ein spelarkarriere bak seg i Start med fem sesongar som midtbanespelar for sørlendingane.

Førstkommande laurdag kjem Ull/Kisa på besøk til Kristiansand.

