Ajer og Celtic sesongopnar mot Hearts

sport

Tysdag vart kampoppsettet for toppserien i Skottland offentleggjort. Regjerande meister Rangers startar heime mot Livingston.

Det første Old Firm-oppgjeret mellom Ajers Celtic og Rangers blir allereie spelt laurdag 28. august. Då får den nye Celtic-trenaren Ange Postecoglou debuten sin i det prestisjefylte Glasgow-derbyet.

Det er ikkje sikkert Kristoffer Ajer spelar i Celtic når sesongen blir sparka i gang. Den norske landslagsprofilen har sjølv gitt uttrykk for at han forventar at eit klubbskifte kjem i sommar.

Slik er den første runden i skotsk fotball:

Laurdag 31. juli: Rangers – Livingston 14.30, Dundee – St. Mirren 16.00, Ross County – St. Johnstone 16.00, Hearts – Celtic 21.00.

Søndag 1. august: Aberdeen – Dundee U. 16.00, Motherwell – Hibernian 17.30.

Siste ordinære runde før serien blir delt i to, blir spelt 9. april.

(©NPK)