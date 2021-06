Berre uavgjort for Argentina i Copa America

sport

Lionel Messi sende Argentina oppskriftsmessig i leiinga etter 33 minutt på eit utsøkt frispark. Åtte minutt etter sidebyte fekk Chile si utlikning.

Det vart gransking av video då Arturo Vidal fekk ballen opp i handa inne i feltet for å sjå at det var hands. Den argentinske målvakta Emiliano Martínez redda den etterfølgjande straffa, men ballen enda i tverrliggjaren og ut til Eduardo Vargas som heada inn til 1–1 for Chile.

Trass i å ha dominert kampen fullstendig klarte ikkje Messi & co. å skåre fleire mål.

– Vi hadde seks eller sju klare sjansar, men misbrukte dei og Chile fekk med seg eit godt resultat. Alle sjansane vi skapte burde har vore nok til å vinne med fire eller fem mål, sa Aston Villas sisteskanse Martinez.

Den andre kampen i gruppa mellom Paraguay og Bolivia hadde alt av dramatikk. Førstnemnde lag vann 3-1, men kampen inneheldt mellom anna ein straffe etter VAR og ein bortdømd straffe etter at dommaren hadde studert video. Bolivia som skåra mål på straffa, fekk dessutan Jaume Cueller utvist på overtid i 1. omgang.

Straffemålet til laget kom etter ti minutt i 1. omgang. Paraguay utnytta sitt spelarmessige overtal og snudde etter sidebyte etter mellom anna to mål frå Angel Romero.

Laurdag blir den andre runden spelt. Då møter Argentina det femte laget i gruppa, Uruguay.

(©NPK)