Hjulmand: – Dei gode augneblinkane tek meir og meir over

To dagar står att til den uhyre viktige EM-kampen, og Hjulmand seier at det først er i dag ein kan setje i gang med dei taktiske førebuingane til oppgjeret.

Trenaren seier på ein pressekonferanse at kvar dag og kvar økt er eit skritt i riktig retning, og at positiviteten er på veg tilbake etter den grufulle hendinga med hjartestansen til Christian Eriksen.

– Dei siste 24 timane har vore bra for heile gruppa. Eit nytt steg vart teke med treninga i går, og eg merka at det skjedde noko positivt. Å få kroppen i gang og vite at Christian har det bra, det var bra for oss, seier Hjulmand og legg til:

– Desse augneblinkane der vi er glade og trygge, dei tek meir og meir over. Og eg trur denne dagen vil vere eit nytt steg.

At dei såpass raskt fekk beskjed om at Eriksen har det bra, har betydd enormt mykje for spelarane og laga.

– At Christian har det godt, betyr alt for at vi kan komme vidare, fastslår Hjulmand.

