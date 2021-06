OL-troppen mistar bustadar – fleire må bu i leiren

sport

Det kunngjorde toppidrettssjef Tore Øvrebø på eit pressemøte om andre del av det norske OL-uttaket.

Han fortalde at fleire av bustadene som den norske troppen hadde bestilt, er kansellerte, og at det medfører at fleire utøvarar enn planlagt må flytte inn i OL-landsbyen.

– Det blir trongt, men eg trur vi kjem til å handtere dette bra. Forhåpentleg vil vi takle dei kompliserte forholda betre enn andre nasjonar, slik at det blir ein konkurransefordel for dei norske utøvarane, seier Øvrebø.

Han fortalde at det først og fremst er leiarar og støttepersonell som blir ramma av bustadendringane, og at det spesielt gjeld golf og roing.

– Nokre må bli heime eller bu ein annan stad. Dette er bustader vi har hatt i lang tid, og som vi har økonomiske forpliktingar knytt til. Dei japanske styresmaktene skal allokere nye, men vi veit ikkje når og kvar det skal skje. Det er betydeleg uvisse rundt dette, seier Øvrebø.

Utfordringar

Han fortalde òg om fleire småutfordringar føre meisterskapen i den japanske hovudstaden. Dei kjem som følgje av koronasituasjonen.

– Det er ein del uvisser som vi jobbar med kvar dag. Det er flyavgangar som blir kansellerte eller blir flytta, i tillegg til bustadane som plutseleg forsvinn.

Ei rekkje norske utøvarar skal ha precamp i Fukuoka heilt vest i Japan. Der ser det meste ut til å gå i samsvar med planen.

– Vi har fått godkjent precampen i Fukuoka, og vi har eit godt samarbeid med byen der. Vi får bruke det hotellet vi hadde planlagt, men det er ein del avgrensingar når det gjeld rørsle utandørs med dedikerte område og dessutan treningsområde som ligg lenger unna hotellet enn planlagt. Men vi får organisert det vi treng for at det skal fungere i samsvar med smittevernreglane, svarte Øvrebø på spørsmål frå NTB.

– For Paralympics blir det ein del endringar fordi Sverige, som vi skulle ha eit tett samarbeid med, har kasta inn handkleet (om precamp).

Fullt vaksinekøyr

OL-starten går 23. juli, og utøvarane må gjennom eit ekstremt strengt smittevernregime når dei kjem til Japan. På den positive sida er vaksinasjonen gjennom tilbodet frå IOC og Pfizer komme godt i gang.

– Vaksinasjonen går sin gang, og det er høg servicegrad hos dei som gjennomfører den faktiske vaksinasjonen, seier Øvrebø.

– Kor mange norske utøvarar blir vaksinerte før OL?

– Eg har ikkje noko eksakt tal på per no, men eg vil anslå at dei aller, aller fleste vil vere vaksinerte når dei dreg til OL.

Også ein liten del av dei norske OL-pressefolka, mellom anna dei hos rettshavar Discovery, kjem til å vere vaksinert før dei sit på flyet til Tokyo.

