Sveriges landslag går til politiet etter hets mot EM-stjerne

sport

Tryggingssjefen til det svenske fotballforbundet Martin Freeman stadfestar overfor fleire svenske medium tysdag at politiet vil bli kopla inn.

– Vi kjem til å levere inn ei melding i løpet av den næraste timen, seier han til Expressen tysdag formiddag.

Marcus Berg missa ein kjempesjanse i andre omgang i storkampen mot Spania. I etterkant av oppgjeret skal spissen ha vorte offer for netthets.

– Eg har akkurat snakka med Marcus. Vi sat oss ned og samla det som finst på nettet, i alle fall det vi finn. Og det held til å føle at det er over dei grensene vi føler vi kan akseptere, så neste trinn er å gå til ei politimelding. Og politiet er førebudd på at dei skal høyre frå oss, seier tryggingssjef Martin Freeman.

Han seier Berg sjølv må svare på korleis han opplever situasjonen og dei negative kommentarane, men påpeikar at fotballstjerna har kone og barn som også blir ramma.

Berg har fått støtte frå lagkameratane etter hendinga.

– Eg tenkjer ikkje eingong å bruke energi på det. Eg og alle andre på laget veit kor viktig «Mackan» er for oss. Så det er utruleg lågt å gjere det, seier Robin Olsen til Aftonbladet og held fram:

– «Mackan» veit at resten av laget har ryggen hans.

Den svenske veteranen Andreas Granqvist har lagt ut eit bilete på Instagram der han klemmer Berg.

«Kong Marcus Berg. Alltid bak deg,» skriv han.

(©NPK)