Dansk kulturminister kritisk til Uefa: – Dei har ikkje vore gode leiarar

Kampen mellom Danmark og Finland vart stoppa etter at Eriksen segna om på banen, men vart sett i gang igjen av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) under to timar etter hjartestansen.

Kulturministeren til danskane Mogensen er ikkje imponert over Uefas handtering av situasjonen.

– Eg synest ikkje at Uefa har vist seg som gode leiarar for nokre veldig engasjerte idrettsutøvarar, som sjølvsagt blir utruleg påverka av å sjå lagkameraten deira kjempe mot døden, seier Mogensen til dansk TV 2.

Danmark skal ha fått tre alternativ av Uefa etter at Eriksens tilstand var stabilisert etter hjartestansen: Spele ferdig kampen laurdag kveld, halde fram søndag klokka 12 eller å bli dømd til 0-3-tap.

Uefa hevda måndag at dei er «sikre på at episoden vart handtert med den største respekt med tanke på den sensitive situasjonen og for spelarane» og hevda at begge lag bad om å fullføre kampen same kveld.

Det er Danmarks landslagstrenar Kasper Hjulmand usamd i.

– Det blir heilt feil å seie at det var vi som bad om å spele vidare, har Hjulmand sagt.

