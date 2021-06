Depay hintar om snarleg Barcelona-overgang

sport

– Ting vil snart bli klart. Det er det eg vil seie no, sa Depay i forkant av EM-kampen mot Austerrike torsdag.

27-åringen såg ut til å vere på veg til Barcelona allereie i fjor sommar, men overgangen klappa saman. Depay skåra 20 mål for Lyon i fransk Ligue 1 sist sesong.

– Alle veit at eg har vorte kopla til Barcelona i lang tid, og at eg ønskjer å spele under Ronald Koeman. La oss vente og sjå, sa Depay onsdag.

Den tidlegare Manchester United-spelaren står fritt til å velje den neste klubben sin. Han har avslått eit tilbod frå Lyon om ei forlengd kontrakt.

Koeman trena Depay i to år på det nederlandske landslaget. Han vart Barcelona-trenar i august i fjor.

(©NPK)