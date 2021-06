Hovland spelar med Fitzpatrick og Hatton i US Open

sport

Hovland startar sin innleiande runde av Major-turneringa US Open på La Jolla i California klokka 16.40 norsk tid.

Den norske golfproffen stod over siste PGA-turnering for å forbetre seg best mogleg til US Open. Han startar frå hol éin torsdag, medan på runden på fredag går han ut 22.25. Då startar han frå det tiande holet.

Hovland har gode minne frå La Jolla. Han tok 2.-plassen under ei PGA-turnering der i januar.

Den norske 24-åringen enda derimot på ein skuffande 47.-plass i The Memorial i Ohio nyleg.

