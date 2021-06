Laga blir med på markering i 10. minutt av Danmark – Belgia

sport

Det sa Eriksens belgiske klubbkamerat Romelu Lukaku på ein pressekonferanse onsdag.

– I det 10. minuttet skal vi sparke ballen ut av spel og applaudere. Vi skal applaudere saman med danskane. Dette er normalt, sa Inter-spissen.

Danske fans tok initiativet til å hylle Eriksen med eitt minutts applaus i det 10. minuttet av kampen. No er det klart at laga òg vil vere med på det.

– Vi speler ballen ut, og så stoppar vi opp og klappar saman med danskane, sa Lukaku.

Meldingar

Han hylla Eriksen då han skåra i EM-kampen mot Russland nokre timar etter at Eriksen fall om med hjartestans i Danmarks kamp mot Finland sist helg. Lukaku sa at han har kommunisert med Eriksen via tekstmeldingar.

– Eg har ikkje snakka med han, men han sende meg ei melding og skreiv at det går bra med han. Eg skreiv tilbake at han berre må ta det roleg, og når han er klar så er eg der. Der er nok mange som vil prate med han no, men eg skal sende han ei ny melding i morgon, sa Lukaku.

Christian Eriksen er framleis innlagd på Rigshospitalet rett i nærleiken av EM-arenaen Parken.

De Bruyne-comebacka

Belgias landslagssjef Roberto Martínez snakka òg med respekt om Eriksen då han møtte media i Parken onsdag.

– Som lag vil vi sende tankane våre til han, og spelarane førebur ei markering. Fotball ikkje er det same når Christian ikkje er på bana, og vi ønskjer berre at han kjem seg raskt og snart er tilbake.

Martinez sa òg at Kevin De Bruyne kjem til å spele i alle fall ein del av kampen på torsdag. Manchester City-stjerna har ikkje vore på bana sidan han pådrog seg brot i ansiktet under meisterligafinalen i mai.

