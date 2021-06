Platini klar for ny jobb i toppfotballen etter utestenginga

sport

Platini vart gitt ein karantene frå all fotball frå 2015 til 2019 og er framleis under etterforsking av påtalemakta i Sveits. Likevel er han no klar for ny toppjobb innanfor fotballen.

– Dette gjer meg veldig glad, seier Platini i ei fråsegn til nyheitsbyrået AFP.

65-åringen vart i 2015 utestengd frå fotballen i fire år etter ein korrupsjonsskandale som mellom anna omfatta ei pengeoverføring mellom han og tidlegare FIFA-president Sepp Blatter.

Platini har heile tida nekta skuld og seier at han er utsett for eit komplott. Sepp Blatter vart òg dømd til ei lang utestenging frå idretten. I mars vart straffa til den 85 år gamle tidlegare Fifa-presidenten forlengd til å vare fram til juni 2028.

Philippe Piat, franskmannen som er president i FIFPro, overlèt plassen sin i styret til Platini etter eige ønske.

Tysdag mista Platini rekorden han delte som toppskårar i EM, då Cristiano Ronaldo skåra to mål mot Ungarn og tok over rekorden på eiga hand.

