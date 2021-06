sport

Fernandes måtte takast av banen på båre etter ein duell i den finske boksen midtvegs i første omgang.

30-åringen steig til vêrs på eit innlegg, men landa forkjært. Han hadde på seg nakkekrage då han vart frakta av grasteppet.

Det russiske fotballforbundet melder på Twitter at Fernandes truleg har pådrege seg skadar i ryggrada, og at han er send til sjukehus i St. Petersburg for vidare undersøkingar.

