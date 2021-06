Barcelona-presidenten snakkar ut om komplisert Messi-forlenging: – Han vil bli verande

sport

– Han vil bli verande. Eg tenkjer ikkje på eit nei frå Messi. Men dette er ikkje enkelt. Vi gjer kva vi kan, seier presidenten til Barcelonas nettstad.

Messi har spelt for Barcelona i heile seniorkarrieren sin. 672 mål på 778 kampar er fasiten. Til så lenge er det usikkert om han blir verande i den spanske storklubben.

– Håpet er å få signert Lionel så kjapt som mogleg. Sergio Agüero (vart nyleg Barcelona-spelar) seier til han kvar dag at han må signere, og at dei to kan spele saman, seier Laporta.

– Økonomisk har Lionel gjort det enkelt for oss, men økonomisk fair play er noko anna vi må tenkje på. Der må vi følgje reglane.

Barcelona er svært gjeldstyngt. Tidlegare i år vart det rapportert at storklubben har ei gjeld på over ti milliardar kroner. Laporta innrømmer at det i sommar må «bli fleire sal og lån».

– Vi må hente spelarar utan å betale overgangssummar. Det må bli mange låneovergangar, for vi har ein lønnssandel som er svært høg målt mot andre klubbar, seier Barcelona-presidenten.

For tida er Messi aktuell med Copa America-spel for Argentina. I opningskampen mot Chile skåra kapteinen på eit utsøkt frispark i 1-1-kampen.

