Buffon vender heim til Parma

sport

Buffon spelte to periodar i Juventus – frå 2001 til 2018 og frå 2019 til 2021. Han er, med dei 930 kampane sine for Juventus og Parma, den spelaren i historia til Serie A med flest kampar i ligaen.

I tillegg stod Buffon éin sesong i franske Paris Saint-Germain, der det vart ligagull.

Buffon er den spelaren som har vunne flest Serie A-titlar i liga-historia med ti. Han har òg vorte nummer to i Champions League tre gonger.

Han debuterte i Serie A for Parma som 17-åring i 1995. No er han tilbake der det heile starta, og han skal neste sesong spele for klubben som rykte ned frå Serie A denne sesongen.

(©NPK)