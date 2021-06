Nadal droppar Wimbledon og OL

sport

– Det er ei avgjerd som aldri er lett å ta, men etter å ha lytta til kroppen min og snakka med teamet mitt, forstår eg at dette er den riktige avgjerda for å kunne forlengje karrieren, skriv han.

– Eg vil halde fram med å gjere det som gjer meg lykkeleg; konkurrere på høgaste nivå og halde fram med å kjempe på ein konkurransedyktig måte, skriv 35-åringen.

Han legg til at mykje av årsaka ligg i at det i år berre er to veker frå grussesongen vart avslutta med Roland-Garros til Wimbledon startar. I Paris vart Nadal utslått av verdseinar Novak Djokovic i ein lang og intens semifinale.

Sjølv om spanjolen er mest kjend som gruskonge, står han med to Wimbledon-triumfar (2008 og 2010) og OL-gull frå 2008.

(©NPK)