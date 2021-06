Odd politimelde rasisme mot Kitolano

sport

Kitolano kom i fokus då han sette inn ei heftig takling på Dønnum i 1-1-kampen i Eliteserien onsdag kveld. Dønnum vart skadd og måtte av banen, medan Kitolano fekk gult kort for taklinga.

I etterkant av kampen kom det fleire stygge meldingar om Kitolano både i sosiale medium og direkte til spelaren.

«Klubben har i dag gått gjennom meldinger både i sosiale medier og direkte til spilleren. Mange av meldingene inneholder hatefulle og diskriminerende ytringer. Noen av meldingene er av rasistisk karakter», skriv Odd og legg til:

«I Odds Ballklubb er det nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Klubben har med denne bakgrunn politianmeldt disse ytringene. Klubben vil at politiet skal etterforske om meldingene er straffbare».

(©NPK)